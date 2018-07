FIFA Knock-out time, Russia through

Argentina 3 France 4

Griezmann (pen.) 13 Pavard 57 Mbappe 64, 68

Di Maria ,Mercado 47 Aguero 90+2

Portugal 1 Uruguay 2

Pepe 55 Cavani 2 (7, 62)

Russia 1 Spain 1 Penalties 4-3 Russia

Dzyuba 41 (Penalty)

Ignashevich 12 (own goal)

Croatia 1 Denmark 1 Penalties 4-2 Croatia

M: Jorgensen 1

Mandzukic 4

Belgium 3 Japan 2

Haraguchi 48 Inui 52

Vertonghen 69, Fellaini 74, Chadli 90+4

Brazil 2 Mexico 0

Neymar 51

Firmino 88

Sweden 1 Switzerland 0

Forsberg 66

England 1 Colombia 1 Penalties 4-3 England

Kane 57 (pen.) Y. Mina 90+3

Next round: Quarter-finals (Last Eight)

July 6: France v. Uruguay; Brazil v. Belgium; July 7: Russia v. Croatia; Sweden v. England

Goals by country (in second phase)

12 goals Belgium

9 goals Russia, England

8 goals Croatia; 7 goals Brazil, France, Spain, Uruguay 6 goals Argentina, Colombia, Japan, Portugal, Sweden; 5 goals Switzerland; 3 goals Denmark, Mexico

Goalscorers (in second phase)

6 goals

Kane (England)

4 goals

Cristiano Ronaldo (Portugal)

R. Lukaku (Belgium)

3 goals

Cheryshev (Russia) Mina (Colombia) Diego Costa (Spain) Mbappe (France) Dzyuba (Russia) Cavani (Uruguay)

2 goals

Aguero (Argentina), Coutinho, Neymar (Brazil); Modric (Croatia) Hazard (Belgium) Stones (England); Griezmann (France) Inui (Japan) Grandqvist (Sweden); Suarez (Uruguay)

1 goal

Messi, Marcos Rojo, Di Maria, Mercado (Argentina); Batshuayi, Mertens, Januzaj, Vertonghen, Fellaini, Chadli (Belgium); Firmino, Paulinho, Thiago Silva (Brazil); Cuadrado, Quintero, Falcao (Colombia); Rebic, Rakitic, Badelj, Perisic, Mandzukic (Croatia); Yurary, Eriksen, Jorgensen (Denmark); Lingard (England); Pavard, Pogba, (France); Osako, Kagawa, Honda, Karaguchi (Japan); Carlos V. ,Lozano J., Hernández (Mexico); Quaresma, Pepe (Portugal); Gazinski, Golovin (Russia); Isco, Nacho, Aspas (Spain); Toivonen, Augustinsson, Forsberg (Sweden); Zuber, Xhaka,Shaquiri, Dzemaili, Drmic (Switzerland); José Giménez 1 (Uruguay)

Group Phase

Matches, tables, scorers

FIFA: Group Phase complete

http://www.pravdareport.com/news/society/28-06-2018/141170-fifa_group_phase-0/?utm_referrer=last_news_list

In this document you have all the games, tables and scorers of the first phase of FIFA World Cup 2018.

Russia v. Spain; Portugal v. Uruguay; Denmark v. Croatia; France v. Argentina; Sweden v. Switzerland; Brazil v. Mexico; Colombia v. England Japan v. Belgium