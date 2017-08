2017-2018 Soccer Season: Kick-off!

Finally, the soccer season gets under way. The Dutch Women's team won the UEFA Final against Denmark (4-2), in Portugal Benfica won the Supercup against Guimarães (3-1) and in England, Arsenal beat Chelsea on penalties to win the Community Shield.

Women's UEFA Final

Netherlands 4 Denmark 2

Nadim 6 (Pen.); Harder 33

Miedema 1º, 89; Martens 28; Spitse 51

England: Community Shield

Arsenal 1 Chelsea 1 (Arsenal win on penalties 4-1)

Moses (46)

Kolasinac (82)

Portugal: Super Cup

Benfica 3 Vitória SC (Guimarães) 1

Jonas, Seferovic, Raul Jimenez

Raphinha

Germany DFL Supercup

Bayern Munich 2 Borussia Dortmund 2 (Bayern win 5-4 on penalties)

Pulisic, Piszczek (o.g.)

Lewandowski, Aubameyang

France: Super Cup

Monaco 1 Paris Saint-Germain 2

Djibril Sidibe 30

Dani Alves (51); Adrien Rabiot (63)

Russia Super Cup

Spartak Moskva 2 Lokomotiv Moskva 1 (aet 0 0)

Luiz Adriano (101), Q. Promes (113)

M. Fernandes (116)